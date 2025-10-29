Antena 3 LogoAntena3
Especial aniversario de la DANA, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿cómo ha cambiado la vida de los afectados en un año?

Se cumple un año del día que la DANA arrasó en gran parte de Valencia y Castilla la Mancha, entre otros. La catástrofe se llevó 229 vidas y hoy, volvemos a donde empezó todo. ¿Se habrá marchado el dolor de las calles?

Especial DANA

El 29 de octubre de 2024, la lluvia azotaba tan fuerte nuestro país, que un año después aún sigue instalada en la memoria de los afectados. Doscientas veintinueve personas fallecieron a causa de la riada y dos aún continúan desaparecidas.

Miles de personas perdieron sus casas, sus negocios y, en el peor de los casos, sus familias. Durante meses, no solo el barro tiñó las calles, sino también el dolor y la indignación hacia un gobierno que, para muchos, dejó morir a sus ciudadanos.

Hoy, volvemos a las calles que hace un año gritaban auxilio. No te pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h, el especial de Y ahora Sonsoles sobre la tragedia de la DANA.

