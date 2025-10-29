Especial aniversario de la DANA, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿cómo ha cambiado la vida de los afectados en un año?

El 29 de octubre de 2024, la lluvia azotaba tan fuerte nuestro país, que un año después aún sigue instalada en la memoria de los afectados. Doscientas veintinueve personas fallecieron a causa de la riada y dos aún continúan desaparecidas.

Miles de personas perdieron sus casas, sus negocios y, en el peor de los casos, sus familias. Durante meses, no solo el barro tiñó las calles, sino también el dolor y la indignación hacia un gobierno que, para muchos, dejó morir a sus ciudadanos.

