Ella es hija de una conocida actriz, pero ningún coach se gira en su Audición de La Voz: “Vuelve, te lo pido”

La actuación de María Grant, hija de la actriz Miriam Díaz-Aroca, se convirtió en uno de los momentos más bonitos y espontáneos de la noche en La Voz. Tras interpretar ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, los coaches se quedaron con ganas de conocer otra faceta de su voz.

Fue entonces cuando Sebastián Yatra, curioso, le lanzó una propuesta: “No quiero quedarme sin la oportunidad de escucharte cantar en español”, le pidió el colombiano.

María aceptó el reto sin dudar y sorprendió a todos con una versión improvisada y preciosa de ‘Bésame mucho’.

Su interpretación en español llenó el plató de emoción y complicidad. Los coaches la escucharon en silencio, disfrutando de su voz dulce y su elegancia natural. “Así, ya mejor”, reconoció Mika, encantado con el resultado.

Al terminar, María admitió que todavía se siente influenciada por Amy Winehouse: “Me he quedado con el eje de Amy”, explicó. Pablo López le aconsejó que fuese más ella y le hizo prometer que volvería: “Vuelve, por favor, te lo pido”. ¡Momentazo!