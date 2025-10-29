Antena 3 LogoAntena3
Así afrontan Sebastián Yatra y María Becerra La Gran Batalla de La Voz: "Tenemos un equipo brutal, con el que hemos conectado"

El coach colombiano llega a esta nueva fase con una aliada de lujo: la artista argentina María Becerra. Juntos forman un tándem lleno de energía, humor y emoción, dispuestos quedarse con las mejores voces de su equipo.

María Becerra y Yatra

La Gran Batalla de La Voz arranca este viernes y el equipo de Sebastián Yatra llega con fuerza, ritmo y mucha química. El colombiano no está solo: a su lado estará María Becerra, una de las artistas más exitosas del panorama latino, que se une al programa como su asesora.

Desde el primer día, el coach y su asesora demostraron una conexión natural, llena de humor y admiración mutua. “María ha encajado muy bien, tiene ese tacto no solo para ayudar a los participantes, sino también para ayudarme a mí y sumarle al programa”, reconoció Yatra, que no dudó en destacar la sensibilidad y la intuición artística de su compañera.

"Jamás conocí a alguien que pudiera hablar tanto"

María Becerra

Por su parte, María Becerra no pudo evitar reír al hablar de lo que más le ha sorprendido del colombiano: “La labia que tiene. Te lo dije desde el minuto uno, jamás conocí a alguien que pudiera hablar tanto”, confesó entre risas. Pero rápidamente añadió con cariño: “Sos muy inteligente y rápido con las palabras, y también muy sensible”.

Ambos afrontan La Gran Batalla con ilusión y confianza en su equipo. “Va a ser brutal, tenemos un grupo increíble. Dimos con un equipo con el que conectamos”, aseguró Sebastián Yatra, convencido de que esta fase estará llena de emociones y actuaciones inolvidables.

Con su energía, sentido del humor y talento, Yatra y María Becerra se perfilan como una de las parejas más carismáticas y potentes de esta edición de La Voz. Este viernes, a las 22:00 horas en Antena 3.

