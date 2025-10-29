El 1% regresa esta noche con Daniel Grao, Nerea Rodríguez y Roberto Brasero como invitados: “¿Qué puede salir mal?”

Arturo Valls dará la bienvenida esta noche, tras El Hormiguero, a la nueva temporada de El 1%. 100 nuevos concursantes se enfrentarán a las preguntas del programa para hacerse con los 100.000 euros de premio. Tras el éxito de su primera edición, el formato vuelve para poner a prueba la lógica de los jugadores, los del plató y los espectadores en sus casas.

En la primera entrega de esta nueva temporada de El 1% participarán también Daniel Grao, Nerea Fernández y Roberto Brasero. El actor, la cantante y el meteorólogo de Tu Tiempo en Antena 3 no optan a ningún premio pero tendrán que demostrar sus dotes lógicas para comprobar cómo quedarían en la competición.

El objetivo del concurso es pertenecer al club del 1%: 100 concursantes se enfrentan al juego y, para ganar, deben llegar a responder correctamente a una pregunta que sólo el 1% del país acertaría. Las preguntas no son de cultura general, sino que se basan exclusivamente en el razonamiento y pensamiento lógico. El concurso pone a todo el mundo en igualdad de condiciones, lo que significa que cualquiera puede seguir el juego desde su casa y es perfecto para disfrutarlo y competir delante del televisor.