Mejores momentos | 29 de octubre

El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

Los cuatro invitados se han asombrado con el ingenio del concursante justo antes de El Rosco: “Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”.

Alberto Mendo
Publicado:

Son 370 los programas que Manu ha cumplido en Pasapalabra y sus poemas aún siguen asombrando. “Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”, ha comentado Maya Pixelskaya, fascinada por el ingenio del concursante justo antes de disputar El Rosco. Ha sido su forma de dar las gracias a los invitados, especialmente a los de su equipo, pues con Ricky Merino ha tenido asegurado el pleno en La Pista cada tarde.

El guiño a Chenoa con el que Ricky Merino celebra su triplete de plenos en La Pista

“Sois muy ‘Rickyños’”, ha dicho Manu precisamente jugando con el nombre del cantante. Sus guiños a Ricky, Maya, Eva Isanta e Iñaki Miramón han sido especialmente ocurrentes, ganándose una vez más el apodo de “poeta” y “juglar” de Pasapalabra.

El concursante ha demostrado que tiene temple y sentido del humor incluso antes de jugar por un histórico bote de 2.314.000 euros. ¡Dale al play y disfruta de su poema al completo!

