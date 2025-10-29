El maravilloso poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Sois muy ‘Rickyños’”

Son 370 los programas que Manu ha cumplido en Pasapalabra y sus poemas aún siguen asombrando. “Le sobra sitio en la cabeza para hacer esto”, ha comentado Maya Pixelskaya, fascinada por el ingenio del concursante justo antes de disputar El Rosco. Ha sido su forma de dar las gracias a los invitados, especialmente a los de su equipo, pues con Ricky Merino ha tenido asegurado el pleno en La Pista cada tarde.

“Sois muy ‘Rickyños’”, ha dicho Manu precisamente jugando con el nombre del cantante. Sus guiños a Ricky, Maya, Eva Isanta e Iñaki Miramón han sido especialmente ocurrentes, ganándose una vez más el apodo de “poeta” y “juglar” de Pasapalabra.

El concursante ha demostrado que tiene temple y sentido del humor incluso antes de jugar por un histórico bote de 2.314.000 euros. ¡Dale al play y disfruta de su poema al completo!