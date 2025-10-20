Última oportunidad para entrar en los equipos: este viernes llega el final de las Audiciones a ciegas de La Voz

La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes a las 22:00h en Antena 3, el plató de La Voz vivirá su última noche de Audiciones a ciegas, una gala decisiva en la que los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra lucharán por las últimas voces que completarán sus equipos.

Tras semanas llenas de talento, emoción y estrategia, llega la última oportunidad para que los talents conquisten con su voz y consigan un sitio en alguno de los equipos. Cada giro de silla será decisivo y los coaches darán todo para conseguir a los artistas que podrían llevarlos hasta la victoria.

Los equipos están casi completos, pero todavía quedan huecos por llenar… y en La Voz, todo puede suceder. Una noche con actuaciones memorables, decisiones inesperadas y el ambiente más competitivo de la temporada. Malú solo dispone de una plaza, Mika y Pablo de dos y Yatra aún cuenta con tres huecos que tendrá que rellenar. ¡No te lo puedes perder!