Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.00 horas

Última oportunidad para entrar en los equipos: este viernes llega el final de las Audiciones a ciegas de La Voz

Los coaches apuran sus últimas oportunidades para cerrar sus equipos. Este viernes, a las 22:00h en Antena 3, La Voz celebra su última gala de Audiciones a ciegas con los últimos talents, giros inesperados y muchas emociones.

Mika, coach de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La cuenta atrás ha comenzado. Este viernes a las 22:00h en Antena 3, el plató de La Voz vivirá su última noche de Audiciones a ciegas, una gala decisiva en la que los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra lucharán por las últimas voces que completarán sus equipos.

Tras semanas llenas de talento, emoción y estrategia, llega la última oportunidad para que los talents conquisten con su voz y consigan un sitio en alguno de los equipos. Cada giro de silla será decisivo y los coaches darán todo para conseguir a los artistas que podrían llevarlos hasta la victoria.

Los equipos están casi completos, pero todavía quedan huecos por llenar… y en La Voz, todo puede suceder. Una noche con actuaciones memorables, decisiones inesperadas y el ambiente más competitivo de la temporada. Malú solo dispone de una plaza, Mika y Pablo de dos y Yatra aún cuenta con tres huecos que tendrá que rellenar. ¡No te lo puedes perder!

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

La actuación de este talent emociona a Sebastián Yatra: “Me ha dejado tocado”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Anna Ferrer

Anna Ferrer Padilla desvela cómo fue su pedida de matrimonio: "Hincó rodilla y me quedé en shock total"

Nacho Gay

Nacho Gay desmiente los rumores de un enfrentamiento entre Antonio Banderas y Melanie Griffith: "Se llevan genial"

La Oreja de Van Gogh

Fans de La Oreja de Van Gogh en contra del regreso de Amaia Montero: "Ella ya tuvo su momento, para mí ha sido un complot"

Atrincherado en Brenes
Última hora

Un hombre armado se atrinchera en Brenes (Sevilla): "Podría ser el mismo que habría asesinado a un hombre en Dos Hermanas"

Juan Carlos Unzué
Entrevista

El exfutbolista Juan Carlos Unzué y su lucha a contrarreloj contra el ELA: "Ya no estoy viviendo una prórroga, esto ya es un extra"

Mika, coach de La Voz
A las 22.00 horas

Última oportunidad para entrar en los equipos: este viernes llega el final de las Audiciones a ciegas de La Voz

Los coaches apuran sus últimas oportunidades para cerrar sus equipos. Este viernes, a las 22:00h en Antena 3, La Voz celebra su última gala de Audiciones a ciegas con los últimos talents, giros inesperados y muchas emociones.

Jacinto
Vivienda

Reconvertir locales comerciales en casas como solución al precio de la vivienda: "Me he comprado la pollería de mi barrio"

Comprar un local comercial y convertirlo en una vivienda es la alternativa de muchos a los precios desorbitados de compra. Jacinto, por ejemplo, se compró un asador en su barrio por 100.000 euros.

Ana Siles

Ana recuerda cómo el cáncer de mama terminó con su matrimonio: "Si la relación tiene grietas, el cáncer es un tsunami"

Laura Muñoz

Laura Moreno, cuyo hijo se suicidó víctima del acoso escolar: "No hay derecho a que una madre destrozada tenga que hacer de detective"

Tío de Sandra Peña

La familia de Sandra Peña, en contra de las pintadas que exponen a sus presuntas acosadoras: "No es el camino"

Publicidad