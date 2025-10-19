Sebastián Yatra reivindica el flamenco en La Voz: “Es la única emoción que no se puede fabricar”

Entre actuación y actuación, el plató de La Voz volvió a ser testigo de uno de esos momentos que nos demuestran la complicidad que hay entre los coaches.

Mika confesó que le encantaría entender y vivir el flamenco español: “Me gustaría conocer esa sensación del flamenco”, admitió curioso.

Malú y Pablo López no tardaron en bromear con él. “Vente a mi casa una semana y lo entiendes”, le propuso la madrileña entre risas. Pero Pablo fue más directo: “¿Una semana? Con una noche basta”, confesó entre risas.

La conversación terminó con una reflexión muy especial de Yatra que quiso explicar la magia del género: “Es que el flamenco no se puede entender. Es la única emoción que no se puede fabricar ni evitar”. Un silencio se hizo en el plató antes de que los aplausos llenaran el ambiente.

Un momento espontáneo, divertido y lleno de arte que demostró, una vez más, que en La Voz no solo se busca talento… también se comparten muchas emociones.