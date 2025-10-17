Antena 3 LogoAntena3
“Me encantaría verte en la próxima edición”: Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

Nazaret se ha subido al escenario para cantar ‘No me lo creo’ de Parrita sin conseguir conquistar a los coaches.

Malú anima a esta talent tras su Audición en La Voz

Celia Gil
Nazaret llegó al escenario de La Voz envuelta en la ilusión de vivir un sueño. A sus pocos años, la joven se presentó a las Audiciones a ciegas con una canción que toca el alma: ‘No me lo creo’ de Parrita.

Una interpretación que realizó con fuerza, entrega y un sentimiento y llenó el plató de emoción. Su voz demostró el potencial de una artista con mucho camino por delante. Aunque esta vez ningún coach pulsó el botón, todos coincidieron en destacar la magia de su voz y su valentía.

Mika fue el primero en hablar: destacó lo joven que es y el camino que le queda por delante, mientras que Malú también quiso animarla con un mensaje: “Me encantaría verte en la próxima edición de La Voz”, dijo sonriente.

Diana Navarro y Mar

Diana Navarro sorprende a esta talent antes de su audición: “¡Qué alegría!”

