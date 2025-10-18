“Te voy a dar”: el reproche de este talent a Malú por un gesto que no puede perdonar en La Voz

El plató de La Voz vivió el regreso de Julio Gómez, finalista de La Voz Kids 2019. El joven, ahora con 21 años, regresó al escenario que lo vio crecer para enfrentarse a las Audiciones a ciegas con una interpretación impecable que le valió un pleno de coaches.

Sin embargo, la actuación tuvo un giro inesperado. Malú bloqueó a Pablo López durante la canción, impidiéndole luchar por el talent. Pablo, sin saberlo, pulsó el botón, pero su silla no se movió.

Julio, entre risas, no dudó en lanzar una divertida frase a la coach madrileña: “Te voy a dar”. La cara de Malú fue un poema: “¿A mí? ¿Por qué?”, respondió sorprendida. El talent explicó que su elección estaba clara: “Me quería ir con él”, dijo, señalando a Pablo López.

Entre bromas, Malú culpó a Sebastián Yatra, que juró que no había tenido nada que ver con el bloqueo. Finalmente, todo quedó en risas y buen humor, demostrando la complicidad y el ambiente distendido que se vive entre los coaches.

Julio, que terminó eligiendo a Yatra como su coach, dejó claro que más allá del bloqueo, su regreso fue uno de los momentos más recordados y divertidos de la noche.