La confesión más personal de Malú: este fue el truco que usó para salvar su primera gira con 16 años

Malú es una artista cuya carrera comenzó cuando ella era muy pequeña. Con apenas 16 años arrancó una carrera que se mantiene en lo alto a día de hoy, casi 30 años sobre los escenarios en los que se ha establecido como una de las grandes artistas nacionales.

Pero todo artista tiene un comienzo, y Malú ha comentado el suyo en La Voz. Entre las Audiciones, el equipo técnico pone diferentes canciones para amenizar la espera, y hubo una que le ha traído un recuerdo a la coach madrileña.

Malú ha señalado que, con 16 años recién cumplidos, protagonizó la primera gira de su vida, de su primer disco. Un proyecto que contaba con 10 canciones, que se quedaban algo cortas para rellenar esa hora y media que suelen durar los shows.

“Hacía algunas canciones, y entre ellas estaba esta”, ha señalado Malú, en alusión a la canción que estaba sonando en el escenario de La Voz. ¿Recordabas a Malú haciendo covers en sus primeros conciertos? ¡Dale al play y no te pierdas de qué canción se trataba!