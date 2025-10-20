De la copla de Malú al nombre real de Yatra: los momentos más virales de las quintas Audiciones de La Voz

La quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz, nos dejó una gala repleta de talento. Los coaches no solo buscaron las mejores voces, también nos regalaron actuaciones y momentos muy especiales que quedarán para el recuerdo.

Entre la fuerza de Malú, la sensibilidad de Pablo López, la energía de Yatra y la espontaneidad de Mika, la noche tuvo de todo: grandes actuaciones, plenos, confesiones y muchos sueños cumplidos.