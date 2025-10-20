Antena 3 LogoAntena3
De la copla de Malú al nombre real de Yatra: los momentos más virales de las quintas Audiciones de La Voz

La noche nos dejó una gala repleta de talento y emociones para nuestros coaches... ¿Cuál es tu favorito? ¡Vota en nuestro ranking!

De la copla de Malú al nombre real de Sebastián Yatra: los momentos más virales de las quintas Audiciones de La Voz

Celia Gil
Publicado:

La quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz, nos dejó una gala repleta de talento. Los coaches no solo buscaron las mejores voces, también nos regalaron actuaciones y momentos muy especiales que quedarán para el recuerdo.

Entre la fuerza de Malú, la sensibilidad de Pablo López, la energía de Yatra y la espontaneidad de Mika, la noche tuvo de todo: grandes actuaciones, plenos, confesiones y muchos sueños cumplidos.

Los cinco momentazos de la gala 5 de La Voz

  1. 1

    Malú y Pablo López emocionan al público

    EL público se rindió ante Malú y Pablo López, que convirtieron el plató en pura magia la cantar juntos. Una actuación llena de sentimiento que nos recordó por qué su conexión musical.

  2. 2

    Un finalista de La Voz Kids consigue un pleno

    De la versión de Kids al escenario principal: Julio logró un pleno al emocionar a todos los coaches, pero no cumplió su sueño de irse con Pablo López por culpa del bloqueo de Malú al malagueño.

  3. 3

    Malú saca su vena coplera con 'Triniá'

    La coach demostró que lleva el arte coplero en las venas. Malú se arrancó a cantar 'Triniá' en mitad del plató para explicarle a Mika cómo se vive este género.

  4. 4

    ¿Cuál es el nombre real de Sebastián Yatra?

    El colombiano dejó a todos con la boca abierta al revelar su verdadero nombre en pleno programa. Un momento inesperado que desató las risas entre sus compañeros... ¿Te lo sabías?

  5. 5

    La versión que no esperabas de esta canción de Dani Martín

    El escenario se llenó de emoción cuando Ángel interpretó 'Peter Pan' con una voz rasgada y especial que conmovió a los coaches.

