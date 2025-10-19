Antena 3 LogoAntena3
“Es de las mejores voces que hemos escuchado”: la reacción de Mika a esta actuación de La Voz

La talent portuguesa protagonizó uno de los momentos más especiales de la gala con una interpretación llena de elegancia y emoción que unió a Mika y Malú.

Mika

Celia Gil
Publicado:

Diva ha emocionado en La Voz. Su interpretación de ‘Chuva’ de Mariza, un clásico del fado, envolvió el plató en un silencio absoluto y puso a los coaches en pie.

Diva brilla con un fado portugués y cautiva a Malú y Mika en La Voz

Mika y Malú fueron los dos coaches en girarse convencidos de que estaban ante una artista muy especial: “Eres una de las mejores cantantes que hemos escuchado aquí”, aseguró Mika, todavía impactado, mientras reconocía la “locura” que había sentido al escucharla.

Malú, por su parte, resumió la magia de ese momento con unas palabras que conmovieron al público: “Mika y yo deberíamos estar peleándonos, pero la música hace estas cosas. De repente aparece alguien como tú, especial, en un momento difícil”.

La actuación de Diva fue una lección de arte, sensibilidad y respeto por la música. Con su voz, logró unir a dos coaches que, por un instante, dejaron la competición a un lado para rendirse ante el poder de una artista que promete marcar esta edición de La Voz.

Mika

