Los coaches se la juegan en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz

La música, los nervios y la emoción se unen una vez más en el plató de La Voz, que este viernes a las 22:00h en Antena 3 vivirá su última noche de Audiciones a ciegas.

Será una gala clave en la que los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra lucharán por las últimas voces que completarán sus equipos.

Con los sillones rojos casi llenos, la tensión se respira en el ambiente. Las decisiones serán más difíciles que nunca, los bloqueos y superbloqueos podrían aparecer en cualquier momento, y cada pulsación marcará la diferencia.

Las últimas Audiciones a ciegas prometen una noche llena de talento, emociones y actuaciones que pondrán en pie al público. Todo está listo para una gala en la que se cerrarán los equipos definitivos y comenzará una nueva etapa en La Voz.