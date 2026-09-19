Primeras Audiciones de La Voz 2026: estos son los talents que han conquistado a los coaches

La Voz 2026 dio el pistoletazo de salida de una manera única. Los cuatro coaches inauguraron la primera noche de Audiciones a ciegas interpretando ‘102 segundos’, una canción compuesta por Pablo López especialmente para el programa.

Una apertura inolvidable que nos adelantó la buena química que existe entre los coaches de La Voz.

Después de cantar juntos llegó la competición. Pablo López, Melendi, Lola Índigo y Mika dejaron claro desde la primera Audición que este año no iban a regalar absolutamente nada.

Hubo piques, estrategias y bloqueos para impedir que sus mayores rivales pudieran hacerse con las mejores voces. Con el superbloqueo y el megabloqueo también entre sus armas esta temporada, cualquier giro podía cambiar por completo una Audición.

La primera noche dejó además historias muy especiales. Algunos talents regresaron después de haber pasado por La Voz Kids, otros se enfrentaron a los nervios y hubo incluso quien consiguió una segunda oportunidad inesperada. Así comenzaron a formar sus equipos Pablo López, Melendi, Mika y Lola Índigo.

Pablo López pisa fuerte en la primera noche con cuatro voces

Pablo López fue uno de los grandes protagonistas de las primeras Audiciones. Adriana Moreno inauguró las Audiciones sin saber siquiera que iba a cantar gracias al Llego y canto. Y tras un debút de pleno se fue con el malagueño.

También se marchó con Pablo Mónica, que emocionó con ‘Sargento de hierro’, de Morgan. Por su parte, Leticia también eligió al malagueño después de una emotiva Audición en lengua de signos con ‘Ojalá’.

A ellas se sumó Lucía, que regresó al formato tres años después de participar en La Voz Kids con David Bisbal. La talent se la jugó interpretando ‘Te espero aquí’, del propio Pablo López, y consiguió que su autor pulsara el botón en el último segundo.

Melendi confía en su instinto y suma dos talentos a su equipo

Melendi demostró desde el primer programa que había vuelto a La Voz dispuesto a pelear cada voz. Y aunque también sufrió las estrategias de sus compañeros, consiguió comenzar a construir un equipo con mucha personalidad.

Claudia Goicoechea enamoró al coach desde el primer segundo y a pesar de que no fue el único el girarse, la talent se fue al equipo del asturiano.

También llegó a su equipo Manuela, una cara conocida para los seguidores del formato. La talent fue finalista de La Voz Kids 2023 en el equipo de Aitana y regresó tres años después directa al equipo de Melendi.

Mika sufre en la primera gala, pero se hace con dos voces

Mika tampoco quiso quedarse atrás en la primera noche y demostró que un coach puede cambiar el destino de un talent cuando apenas queda tiempo.

Así ocurrió con Izan, que se atrevió con ‘Love in the Dark’, de Adele. Los coaches dudaron durante buena parte de la actuación, pero Mika terminó pulsando en el último segundo.

Por su parte, Rubén no consiguió enamorar a los caoches, pero tras hacer caso a los coaches y cantar un tema propio, Mika pulsó el botón del arrepentimiento, así que arranca la edición con dos voces.

Lola Índigo apuesta por dos voces muy diferentes

Lola Índigo comenzó su primera temporada como coach de La Voz dispuesta a defender las voces diferentes. Y eso mismo le pasó con Charlotte y con Borja los dos talents que se lleva en esta gala.

Charlotte Summers dejó sin palabras a los coaches con su actuación y Lola Índigo no se lo pensó dos veces al pulsar el megabloqueo.

Mientras que Borja reinventó una versión de Britney durante su Audicion y enamoró a Lola desde el primer momento. ¡Menudo arranque de temporada!