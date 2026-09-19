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Mika pulsa en el último segundo y la emoción se apodera de Izan en La Voz

El talent interpreta ‘Love in the Dark’ en el escenario y consigue convencer al coach internacional de La Voz.

Izan, talent de La Voz

Mika pulsa en el último segundo y la emoción se apodera de Izan en La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Izan se subió al escenario de La Voz dispuesto a demostrar toda su valentía con una de las canciones más exigentes de Adele.

El talent lo dio todo durante su interpretación de ‘Love in the Dark’, aunque los nervios estuvieron presentes y los coaches dudaron hasta el final: “Tiene un poco de miedo, pero está bien”, señaló Melendi mientras escuchaba su actuación.

Los segundos fueron pasando sin que ninguno de los coaches se girase, pero Izan no se rindió. Al contrario, consiguió crecer sobre el escenario justo cuando parecía que sus opciones se agotaban.

Mika esperó hasta casi el final de la Audición para pulsar el botón y darle la oportunidad de continuar en La Voz: “Has hecho una cosa muy valiente. Cuando pensabas que nadie se iba a dar la vuelta, has cantado mejor”, aseguró el coach.

El coach valoró cómo Izan consiguió sobreponerse a los nervios y el talent está dentro del concurso. ¡Bienvenido al equipo Mika!

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