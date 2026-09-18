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AlaZ | 18 de septiembre

Dulce derrota de Moisés en AlaZ: un “mostachón” amarga su remontada contra David

El concursante alfareño se ha quedado rozando los 22 aciertos en los que se había plantado su rival, pero un bollo le ha indigestado el duelo.

Dulce derrota de Moisés en AlaZ: un “mostachón” amarga su remontada contra David

Un “mostachón” amarga la remontada de Moisés: dulce derrota frente a David en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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A Moisés le ha faltado un dulce para evitar la derrota. El concursante alfareño estaba protagonizando una gran reacción en AlaZ para alcanzar los 22 aciertos con los que David había decidido plantarse. Sin embargo, cuando más necesitaba mantener el ritmo, ha aparecido una palabra tan apetecible como traicionera: “mostachón”, el nombre de un bollo con pasta de almendra.

Ha sido el obstáculo más indigesto de la tarde para Moisés, pues el duelo había transcurrido con una gran igualdad y con muy buen ritmo. Suya ha sido la mejor jugada de la prueba, con diez aciertos, aunque David ha protagonizado también algunos turnos largos, entre ellos uno de nueve letras. De hecho, el barcelonés ha resuelto su participación con cuatro turnos y 22 aciertos.

Moisés necesitaba cuatro para el empate y sabía que tenía que cocinarlos sin atragantarse. Sin embargo, ha sido un bollo el que ha dejado con regusto agridulce, pues se ha quedado rozando el empate. De todas las formas posibles de perder un duelo, pocas son tan curiosas como ésta: al riojano se le ha atragantado un mostachón cuando más hambre tenía de victoria. ¡Revívelo en el vídeo!

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