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Los coaches emocionan con '102 segundos': la canción que inaugura La Voz 2026

Compuesta por Pablo López, el malagueño se sube al escenario junto a Mika, Lola Índigo y Melendi para presentarnos este tema inédito dedicado a La Voz. ¡Es precioso!

Los coaches emocionan con '102 segundos': la canción que inaugura La Voz 2026

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Celia Gil
Celia Gil
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Pablo López, Melendi, Mika y Lola Índigo han arrancado la nueva temporada de La Voz de una forma única. Los cuatro coaches han unido sus voces para interpretar ‘102 segundos’, una canción compuesta por el malagueño especialmente para el programa y con un significado muy especial.

Una Audición a ciegas dura exactamente 102 segundos. Un minuto y 42 segundos en los que los talents tienen que conseguir emocionar a los coaches únicamente con su voz y en los que pueden sentir absolutamente de todo: nervios, ilusión, miedo y, sobre todo, las ganas de ver cómo alguno de los sillones se gira.

Pablo López ha querido convertir esos 102 segundos en una canción dedicada a todos los concursantes que se atreven a pisar el escenario de La Voz para cumplir un sueño. Compuesta por el malagueño, es un tema que ha hecho especialmente para compartir con sus compañeros en el programa.

Un tema que conecta con todos los que han pasado por el programa y que ha servido para dar el pistoletazo de salida a una temporada que promete muchas emociones.

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