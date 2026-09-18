VÍDEO: Marruecos realiza un simulacro ante posibles nuevos asaltos a la frontera de Ceuta

Marruecos ha difundido imágenes de un simulacro realizado por distintas fuerzas de seguridad en la zona fronteriza con Ceuta, en previsión de posibles nuevos intentos de entrada de migrantes.

En el vídeo, difundido por medios marroquíes, se observa a decenas de agentes antidisturbios desplazándose en grupos y realizando diferentes maniobras de intervención. Los efectivos avanzan con los escudos por delante, retroceden de forma ordenada, forman una muralla de escudos y realizan carreras durante el ejercicio.

El entrenamiento se habría desarrollado en el entorno de la frontera y la valla de El Tarajal, en el sur de Ceuta, una de las zonas donde en anteriores ocasiones se han producido intentos de entrada.

Con la difusión de estas imágenes, las autoridades marroquíes muestran la preparación de sus unidades para responder ante posibles asaltos a la frontera, así como ante cualquier otra incidencia que pueda producirse en este punto fronterizo. El ejercicio pone de manifiesto el dispositivo de seguridad desplegado en la zona.