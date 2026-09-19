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"Es de valientes": esta talent arriesga con Laura Pausini y su violín en La Voz

La talent se atrevió con ‘En cambio no’ mientras tocaba el violín en las Audiciones a ciegas. Aunque ningún coach pulsó el botón, Irene se lleva un enorme aprendizaje.

Irene, talent de La Voz

"Es de valientes": esta talent arriesga con Laura Pausini y su violín en La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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Irene llegó al escenario de La Voz con un reto complicado: cantar y tocar el violín al mismo tiempo. La talent apostó por ‘En cambio no’, de Laura Pausini, y, aunque consiguió completar su actuación mejor de lo que ella misma esperaba, ninguno de los cuatro coaches terminó girando su sillón.

“Me ha salido mejor de lo que esperaba”, reconoció Irene cuando Lola Índigo le preguntó cómo se había sentido sobre el escenario. Pablo López quiso explicarle lo difícil que puede resultar tomar una decisión: “Perdona por nuestra parte, que a lo mejor por un segundo o por un detalle cambiamos el camino musical de alguien”, señaló.

El malagueño también apuntó a lo que pudo haber ocurrido durante la actuación: “Puede que haya habido una pequeña batalla entre tú y tu instrumento”. Aun así, Pablo quiso reconocer el complicado reto al que se había enfrentado Irene y terminó dedicándole unas bonitas palabras: “En cualquier caso, es de valientes”.

Además, los cuatro han coincidido en su parecido con Laura Pausini... ¡Pero esto no acaba aquí!

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