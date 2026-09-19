Así es el equipo de Mika en La Voz: Izan y Rubén, sus dos primeras voces

Mika demostró en las primeras Audiciones que nunca es demasiado tarde para apostar por una voz. El coach lo dio todo para conseguir a los mejores talents, pero sus discursos no fueron suficientes.

A pesar de todo, el coach se hizo con dos voces muy especial. Una de ellas, la de Rubén, llegó gracias al botón del arrepentimiento. Rubén sufrió un lapsus durante su Audición y olvidó parte de la letra, pero su historia en el programa todavía no había terminado. Mika decidió utilizar el botón del arrepentimiento para recuperar al talent y darle una oportunidad.

Por su parte, Izan no pudo controlar los nervios, pero su voz traspasó el corazón de Mika que pulsó en el último segundo tras escucharle cantar un tema muy complicado de Adele.

De esta manera, Izan y Rubén se convirtieron en las dos primeras voces de su equipo.

Mika, coach de La Voz | Antena3.com

Equipo Mika (2 talents): Rubén e Izan.