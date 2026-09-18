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Rocío, tía de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda: "Nuria era mala con él, si llegaba a casa sin dinero, le pegaba"

La pareja que vivía con Alejandro, desaparecido hace dos años en Ronda, ha sido detenida. La policía encontró bajo el suelo del patio pertenencias del joven y una camiseta manchada de sangre.

Alejandro

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Dos años después de la desaparición de Alejandro, de 25 años, la investigación da un giro con la detención de cuatro vecinos de Ronda. Dos de ellos son Nuria y Paco, una pareja que residía en la planta baja del mismo edificio y que mantenía una relación muy cercana con el joven.

Madre Alejandro

Alejandro llegó a vivir con ellos al cumplir la mayoría de edad, hasta que desaparece sin dejar rastro. Días después, los vecinos aseguran que el matrimonio realiza unas obras en el suelo de su vivienda con la intención supuestamente de "enterrar a un perro".

La pareja fue detenida después de que la policía encontrara restos de las pertenencias de Alejandro bajo el patio de la vivienda. Un suceso que ha conmocionado por completo a la familia.

Aunque parecía que la relación entre Alejandro y la pareja detenida era muy cercana, su entorno afirma que nunca fue tan idílica. Su familia sostiene que ellos nunca se portaron bien con Alejandro.

"Nuria era mala con Alejando", afirma Rocío, su tía carnal, "ellos no trabajaban, el sustento lo traía Alejandro y, si un día llegaba con 30 euros, le pegaban".

Rocío afirma que desde el primer momento tienen claro que Alejandro no aparecerá con vida. "No sé dónde está, pero lo poco o lo mucho que hayan dejado de él, lo queremos con nosotros", sentencia, "solo pido que se haga justicia".

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