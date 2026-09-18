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¡Vuelve La Voz! Sigue en directo el gran estreno

La Voz 2026 está a punto de dar el pistoletazo de salida con las primeras audiciones de la edición.

¡Vuelve La Voz! Sigue en directo el gran estreno

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Roberto Fernández Ferreira
Roberto Fernández Ferreira
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Vuelve el talento, vuelve el espectáculo y vuelve la emoción. Regresa La Voz con una nueva edición y, con ella, una oportunidad de oro para jóvenes talentos.

Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López están listos para sumar a sus equipos las mejores voces del país. ¿Y tú? ¿Estás listo para disfrutar? ¡No te pierdas el minuto a minuto de las primeras audiciones de La Voz 2026!

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Roberto Fernández Ferreira

Los cuatro coaches, listos para volver a sus sillones

Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi afrontan esta nueva edición con muchas ganas de encontrar las voces que consigan sorprenderles. ¡La batalla por formar los mejores equipos está a punto de comenzar!

Coaches de La Voz
Coaches de La Voz | Antena3.com
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Roberto Fernández Ferreira

¡Esta noche vuelve La Voz a Antena 3!

¡Ha llegado el gran día! La Voz regresa esta noche a Antena 3 con una nueva edición cargada de emoción, talento y grandes voces. Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi ya están preparados para descubrir a los nuevos talents.

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