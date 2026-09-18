¡Vuelve La Voz! Sigue en directo el gran estreno

Vuelve el talento, vuelve el espectáculo y vuelve la emoción. Regresa La Voz con una nueva edición y, con ella, una oportunidad de oro para jóvenes talentos.

Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López están listos para sumar a sus equipos las mejores voces del país. ¿Y tú? ¿Estás listo para disfrutar? ¡No te pierdas el minuto a minuto de las primeras audiciones de La Voz 2026!