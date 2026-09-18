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Adriana Moreno hace historia en La Voz: primer pleno de la temporada… ¡sin saber que iba a cantar!

La talent ha sorprendido a todos con su interpretación de ‘Garganta con arena’, consiguiendo sorprender a los cuatro coaches que la querían en su equipo.

Adriana Moreno hace historia en La Voz: primer pleno de la temporada… ¡sin saber que iba a cantar!

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Celia Gil
Celia Gil
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Adriana Moreno se ha convertido en la primera talent en subirse al escenario de La Voz 2026 y lo ha hecho de una manera que jamás habría imaginado. Gracias al Llego y canto, Adriana no sabía que iba a realizar su Audición a ciegas y se ha llevado una enorme sorpresa antes de interpretar ‘Garganta con arena’.

Su voz ha conquistado a todos los coaches hasta conseguir el primer pleno de la temporada. Lola no ha podido darse la vuelta porque Pablo le ha bloqueado y Mika no ha dudado en superbloquear a Melendi. “Lo más de lo más”, añadía Melendi, dejando claro que quería hacerse con la primera voz de la edición.

Melendi ha quedado completamente impresionado: “Para mí ha sido una actuación espectacular”, ha confesado el asturiano a pesar de saber que no podía irse con él. Tras escuchar todo lo que tenían que decirle los coaches, Adriana ha tomado su decisión y ha elegido formar parte del equipo de Pablo López. ¡Vuelve a ver su actuación en el vídeo arriba!

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