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Manuela vuelve a La Voz después de ser finalista en La Voz Kids: "Tú me viste en mi Audición"

Ella estuvo en el equipo de Aitana en La Voz Kids y años después regresa con este tema de Adele para una nueva aventura.

Manuela, talent de La Voz

Manuela vuelve a La Voz después de ser finalista en La Voz Kids: "Tú me viste en mi Audición"

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Celia Gil
Celia Gil
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Manuela ya sabe lo que es vivir la experiencia de La Voz. En 2023 se subió al escenario de La Voz Kids, donde consiguió llegar hasta la Final formando parte del equipo de Aitana.

Tres años después, vuelve al lugar donde vivió una experiencia inolvidable, pero esta vez dispuesta a conquistar La Voz: "Tú me viste en mi Audición", le recordó a Pablo López.

La talent ha apostado por ‘I’ll Never Love Again’, de Lady Gaga, y Melendi apenas ha necesitado unos segundos para pulsar el botón. Lola Índigo tampoco ha podido resistirse ante una Manuela que se ha comido el escenario. “Tienes una voz increíble, te mereces que nos hayamos dado la vuelta”, le aseguró la coach tras descubrir quién estaba detrás de esa voz.

Pero la Audición ha terminado con un momento inesperado. Melendi ha superbloqueado a Lola Índigo por error, dejando a Manuela sin posibilidad de elegir entre los dos coaches que se habían girado. De esta forma, la talent comienza una nueva aventura en el formato y se incorpora directamente al equipo de Melendi.

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