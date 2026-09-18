Jaime Peñafiel opina sobre el comienzo de Leonor en la universidad y cómo ve su futuro como reina

Ayer por la noche, día 17 de septiembre, se celebró en Sevilla la 20 edición de los Premios Escaparate, un aniversario muy especial para la revista andaluza fundada el año 2006 por Mario Niebla del Toro Carrión.

Para la celebración, contaron con la participación del Ayuntamiento de Sevilla, quien se encargó de impulsar y organizar la ceremonia, todo el evento en una localización soñada: la plaza Virgen de los Reyes, justo en frente de la Catedral y la Giralda de la capital andaluza.

Y, como es costumbre en este tipo de planes, fueron muchos los rostros conocidos que acudieron a la velada. Entre ellos destacó la presencia de Jaime Peñafiel, periodista especializado en la monarquía española de 94 años de edad.

Así pues, ante las cámaras de Europa Press, Jaime ha compartido qué le parece que la princesa Leonor haya empezado la universidad, además de la presencia constante de la prensa y el futuro de la monarquía española con Leonor como próxima reina.

Jaime Peñafiel en los Premios Escaparate 2026 | Gtres

Sobre Leonor en la universidad

La prensa no duda en preguntar al periodista sobre cuál es su opinión al respecto de que Leonor haya empezado la universidad: "Es lo que debe hacer", afirma Peñafiel ante las cámaras.

"Esta es una monarquía democrática, y tiene que pasar por la universidad", afirma con firmeza Jaime. Además, añade que "o la monarquía se democratiza o no hay monarquía".

Como último aspecto sobre el inicio de la princesa de Asturias en la Carlos III, ha confiesa que "no me ha parecido nada del otro mundo", normalizando totalmente que este paso en los estudios lo debería dar todo el mundo.

Jaime Peñafiel | Gtres

Además, no se limitó a opinar únicamente de la primogénita de Felipe y Letizia, sino que también comentó qué le pareció la abrumadora presencia de las cámaras en su primer día como alumna: "La prensa española es muy pelota, muy cortesana", dice, aunque lo contrasta añadiendo que "lo he visto una cosa normal, como debe ser".

El futuro de la monarquía española

Doña Leonor es la futura monarca de nuestro país, así es como se está dando la situación: ya ha jurado la Constitución, ha finalizado su formación militar y ha empezado el grado de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid.

Incluso y con todas estas evidencias, Jaime Peñafiel parece que no acaba de visualizar a Leonor como la próxima monarca, ya que cuando le preguntan sobre el tema, se limita a encogerse de hombros y a poner una expresión facial de duda, de situación.

Jaime Peñafiel | Gtres

Así mismo, el periodista comenta que es una cosa que se irá viendo a medida que vayan pasando los años: "Tiempo al tiempo y el tiempo en tiempo dirá", expresa jugando un poco con las palabras.

Con estas declaraciones, queda claro cuál es la posición de Jaime Peñafiel al respecto: afirma que es completamente normal que una persona de la monarquía española estudie una carrera universitaria y comenta que, por el momento, aún tiene dudas de si Leonor será la encargada de llevar adelante la Casa Real.