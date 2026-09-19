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"¡No me eligen!": la versión más competitiva de Mika sale a la luz la próxima semana en las segundas Audiciones a ciegas

Las primeras Audiciones a ciegas han sido tan espectaculares como cabría esperar en un estreno de La Voz. Pero esto no ha hecho más que empezar y el próximo viernes llegan nuevas actuaciones que prometen seguir elevando el nivel.

Mika y Melendi en las segundas Audiciones a ciegas de La Voz

"¡No me eligen!": la versión más competitiva de Mika sale a la luz la próxima semana en las segundas Audiciones a ciegas

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Borja Tamayo
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El estreno de La Voz ha dejado a su paso una noche para enmarcar, eso es evidente. Y es que hemos tenido de todo: superbloqueos, plenos, actuaciones improvisadas... ¡Puro espectáculo!

Sin embargo, esto no es más que la punta del iceberg de lo que nos aguarda en esta edición tan especial. La semana que viene llegan las segundas Audiciones a ciegas y los coaches siguen ajustando su estrategia para hacerse con la victoria.

Mika, con los nervios a flor de piel, seguirá buscando nuevos artistas para su equipo. No obstante, parece que no lo tiene tan fácil como imaginaba: "¡No me eligen!".

Mientras, Melendi, Pablo López y Lola Índigo no se detendrán en su camino hacia la gloria. Porque este año el nivel está por las nubes y los cuatro coaches lo saben bien.

No te pierdas La Voz el próximo viernes a las 22 horas en Antena 3. The show must go on!

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