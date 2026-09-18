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Capítulo 651

Fina deja a Marta tras su beso con Bianca: "¿De verdad estás rompiendo conmigo?"

La fotógrafa le explica a Marta que ahora mismo no sabe lo que siente y prefiere que dejen su relación.

Fina

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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Fina tiene dudas de su relación con Marta. Su beso con Bianca ha sido el detonante para decidir que lo mejor ahora es parar y aclararse... ¡No sabe lo que quiere!

Y así se lo ha dicho a Marta: ahora prefiere que lo dejen. Le ha confesado su beso con Bianca y le ha pedido disculpas, pero, aunque le duela ver a Marta mal ahora mismo no sabe si quiere que se repita...

¿Le ha manipulado Bianca? ¿Ha caído en su juego?

Fina ya había hecho las maletas para irse de casa de los De la Reina, y eso ha sido lo primero que ha puesto en alerta a Marta. De la Reina se ha quedado sin palabras ante esta confesión... ¡Y peor cuando ha roto su relación!

Le ha asegurado que ahora mismo tiene muchas dudas y cree que lo mejor es dejar su relación.

¿Ha conseguido Marta lo que quería?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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