La actuación de Charlotte Summers deja esta reacción entre los coaches de La Voz

Charlotte Summers se ha subido al escenario de las Audiciones a ciegas de La Voz dispuesta a demostrar todo lo que puede hacer con su voz. Y apenas ha necesitado unos segundos para llamar la atención de los coaches. Mika ha sido el primero en pulsar el botón, pero pronto ha comenzado a darse cuenta de que estaba ante una Audición muy especial.

Lola Índigo ha sido la siguiente en girarse y su reacción lo ha dicho todo. La coach no podía creer la voz que estaba escuchando: “¿Qué? ¿Esto es broma?”, exclamó completamente sorprendida. Pablo López y Melendi tampoco han querido quedarse fuera y pulsaron sus botones hasta completar un impresionante pleno para Charlotte.

Con los cuatro sillones girados, las caras de los coaches hablaban por sí solas. Pablo se ha quedado con la boca abierta y Mika tampoco podía ocultar su sorpresa ante lo que estaba escuchando. Charlotte ha conquistado a los cuatro coaches... lo que no sabía es que estarían dispuestos a todo por conseguirla en su equipo. ¡Revive su Audición en el vídeo de arriba!