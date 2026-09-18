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Esta noche a las 22:00h

Así arranca La Voz 2026: los coaches unen sus voces con una canción inédita

Esta noche, Pablo López, Melendi, Mika y Lola Índigo protagonizarán un comienzo único interpretando ‘102 segundos' en el arranque más especial de historia La Voz. A las 22.00 horas en Antena 3.

Pablo López, coach de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
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La Voz 2026 no podía empezar de una manera más especial. Pablo López, Melendi, Mika y Lola Índigo han unido sus voces para interpretar ‘102 segundos’, un tema compuesto por el coach malagueño exclusivamente para inaugurar esta nueva temporada.

“Decidimos hacer una canción con el alma que se llama ‘102 segundos’. Es lo que dura una Audición a ciegas”, explica Pablo López en este arranque. Porque en ese minuto y medio puede pasar de todo: nervios, ilusión, emoción y la esperanza de conseguir que alguno de los coaches pulse su botón.

Una canción que conecta con todos los talents y con todas las personas que han pasado por La Voz a lo largo de estos años. Un arranque único con el que los cuatro coaches dan el pistoletazo de salida a una temporada cargada de talento, emoción y muchas sorpresas. ¡Descubre en el vídeo cómo empieza la canción más bonita de La Voz!

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