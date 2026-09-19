Lola Índigo arranca por todo lo alto: Borja y Charlotte, sus dos primeras voces en La Voz

Lola Índigo comenzó su primera temporada en La Voz dejándose llevar por las voces que más la sorprendieron. Eso sí, la talent sufrió los bloqueos y superbloqueos de sus compañeros en la primera noche, pero aun así se llevó una de las voces más deseadas gracias al megabloqueo.

A Lola no le tembló el pulso para pulsar el botón de megabloqueo por Charlotte Summers. La talent dejó a todos con la boca abierta y aunque quería irse con Mika, Lola utilizó este botón para quedarse con la talent.

Por su parte, Borja consiguió conquistarla con una particular versión de ‘Oops!... I Did It Again’. Lola fue la única en pulsar el botón y no pudo entender que ninguno de sus compañeros hubiese hecho lo mismo.

Así, Lola terminó las primeras Audiciones con Borja y Charlotte en su equipo.

Equipo Lola Índigo | Antena3.com

Equipo Lola Índigo (2 talents): Charlotte y Borja.