EQUIPO LOLA
Lola Índigo arranca por todo lo alto: Borja y Charlotte, sus dos primeras voces en La Voz
La coach empieza su aventura en La Voz con Borja, que la fascinó con un tema de Britney Spears, y Charlotte Summers, que consiguió un pleno con Adele.
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Lola Índigo comenzó su primera temporada en La Voz dejándose llevar por las voces que más la sorprendieron. Eso sí, la talent sufrió los bloqueos y superbloqueos de sus compañeros en la primera noche, pero aun así se llevó una de las voces más deseadas gracias al megabloqueo.
A Lola no le tembló el pulso para pulsar el botón de megabloqueo por Charlotte Summers. La talent dejó a todos con la boca abierta y aunque quería irse con Mika, Lola utilizó este botón para quedarse con la talent.
Por su parte, Borja consiguió conquistarla con una particular versión de ‘Oops!... I Did It Again’. Lola fue la única en pulsar el botón y no pudo entender que ninguno de sus compañeros hubiese hecho lo mismo.
Así, Lola terminó las primeras Audiciones con Borja y Charlotte en su equipo.
Equipo Lola Índigo (2 talents): Charlotte y Borja.
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