Avance exclusivo: Adriana se llevará la sorpresa de su vida en La Voz... ¿Conquistará a los coaches?

La Voz regresa este viernes con una edición que promete ser inolvidable. Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López vuelven a ocupar los sillones para comenzar la búsqueda de las mejores voces del país.

Y desde el primer programa habrá sorpresas. Adriana Moreno será una de las talents de las primeras Audiciones a ciegas, pero su llegada al programa será muy diferente a la del resto: no sabe que está a punto de cantar en el escenario de La Voz.

Adriana, protagonista del primer Llego y canto

Adriana será la gran protagonista del primer Llego y canto de la temporada. La talent descubrirá por sorpresa que ha llegado el momento de demostrar su voz ante los coaches, provocando uno de los momentos más emocionantes de la noche.

Tras asimilar la noticia, Adriana se subirá al escenario para interpretar ‘Garganta con arena’ y tratar de conquistar a Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López.

¿Conseguirá que alguno de los coaches pulse el botón? No te pierdas su Audición este viernes en el gran estreno de La Voz, a las 22:00 horas en Antena 3 y ya disponible en atresplayer.