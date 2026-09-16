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La Voz 2026: cuándo y dónde ver la nueva temporada, nuevas caras y sorpresas

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López se enfrentan al reto de encontrar la mejor voz del país en una temporada que llega con nuevas reglas y muchas sorpresas.

La Voz 2026: cuándo y dónde ver la nueva temporada, nuevas caras y sorpresas

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Celia Gil
Celia Gil
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La espera ha terminado. La Voz 2026 arranca este viernes a las 22:00 horas en Antena 3 con una nueva edición en la que cuatro grandes artistas volverán a ocupar los famosos sillones rojos.

Además de seguir cada gala en Antena 3, La Voz también podrá verse en atresplayer, donde estarán disponibles los programas de la nueva temporada y podrás adelantarte a su emisión.

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López: los coaches de La Voz 2026

La nueva edición reúne a cuatro artistas dispuestos a luchar por las mejores voces. Melendi regresa a La Voz más de una década después, mientras que Lola Índigo debuta como coach en la versión de adultos tras su paso por otros formatos de la familia de La Voz.

Junto a ellos estarán Mika, que repite experiencia después de estrenarse como coach la pasada edición, y Pablo López, todo un veterano del programa que vuelve dispuesto a formar un equipo ganador.

Cuatro personalidades muy diferentes que prometen regalarnos piques, estrategias, emoción y mucha competición desde las primeras Audiciones a ciegas.

Nuevas reglas para conquistar a las mejores voces

Los coaches tendrán que conseguir 14 talents para completar sus equipos, pero este año hacerse con las mejores voces será todavía más complicado.

Cada coach contará con dos bloqueos y un superbloqueo para impedir que sus rivales puedan luchar por determinados talents. Además, tendrán una oportunidad para utilizar el botón del arrepentimiento y recuperar una voz por la que inicialmente no se habían girado.

Pero hay más. El megabloqueo puede cambiarlo todo: permitirá bloquear al resto de coaches a la vez y llevarse directamente a un talent al equipo. Pero la novedad que más expectación ha generado es la llegado de un quinto coach durante las batallas.

Sorpresas desde las primeras Audiciones a ciegas

Las novedades no terminan en los sillones. Esta temporada algunos aspirantes vivirán una experiencia completamente inesperada gracias a Llego y canto: subirán al escenario de La Voz sin saber previamente que van a realizar su Audición a ciegas.

Nuevas voces, estrategias, sorpresas y una competición entre coaches que comienza desde el primer minuto. La Voz 2026 se estrena este viernes a las 22:00 horas en Antena 3 y también podrá seguirse en atresplayer.

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