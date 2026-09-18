Los nervios traicionan a Rubén y cambia de canción en La Voz: “¿Qué le hago si se me ha olvidado?”

Rubén ha llegado desde Valencia dispuesto a demostrar todo su talento en las Audiciones a ciegas de La Voz. Refugiado en su guitarra, ha comenzado a interpretar ‘Cuando los ojos abría’, pero los nervios le han jugado una mala pasada en uno de los momentos más importantes de su vida.

Al terminar la actuación, Pablo López le ha preguntado por el pasodoble y Rubén no ha dudado en reconocer lo que había ocurrido sobre el escenario: “He comenzado cantando ‘Cuando los ojos abría’ y he terminado cantando ‘La soledad es testigo’”, ha confesado tras haberse olvidado de la letra en plena actuación.

Lejos de esconderlo, Rubén se lo ha tomado con naturalidad y ha dejado una de las confesiones más espontáneas de las Audiciones: “¿Qué le hago si se me ha olvidado?”. Los nervios pueden aparecer cuando menos te lo esperas, pero lo que estaba a punto de pasar lo cambiaría todo.