Mónica emociona a los coaches y desata la batalla entre Pablo López y Mika

Mónica se ha subido al escenario de las Audiciones a ciegas de La Voz emocionada y acompañada de su guitarra. La talent llegaba dispuesta a luchar por su sueño y solo ha necesitado su voz para conseguir conquistar a los coaches.

Pablo López, Mika y Melendi han pulsado el botón durante su actuación, aunque el asturiano se ha quedado sin opciones de luchar por ella. Pablo ha bloqueado a Melendi, impidiendo que su sillón se girase: “No puede ser”, se lamentaba el coach al descubrir que uno de sus compañeros se le había adelantado.

“Es un gusto escucharte”, le ha confesado Pablo a Mónica tras su actuación. Que ha demostrado que está dispuesto a todo por llevarse a la talent a su equipo.

Mika lo ha intentado todo para convencer a la talent de que se uniese a su equipo, pero Mónica ya tenía claro con quién quería continuar su aventura en La Voz. Finalmente, ha elegido a Pablo López, que suma una nueva voz a su equipo.