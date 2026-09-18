Actuación | Audiciones
Mónica emociona a los coaches y desata la batalla entre Pablo López y Mika
La talent ha interpretado ‘Sargento de hierro’, de Morgan, acompañada de su guitarra y ha conseguido que Pablo López, Mika y Melendi la quieran para su equipo de La Voz.
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Mónica se ha subido al escenario de las Audiciones a ciegas de La Voz emocionada y acompañada de su guitarra. La talent llegaba dispuesta a luchar por su sueño y solo ha necesitado su voz para conseguir conquistar a los coaches.
Pablo López, Mika y Melendi han pulsado el botón durante su actuación, aunque el asturiano se ha quedado sin opciones de luchar por ella. Pablo ha bloqueado a Melendi, impidiendo que su sillón se girase: “No puede ser”, se lamentaba el coach al descubrir que uno de sus compañeros se le había adelantado.
“Es un gusto escucharte”, le ha confesado Pablo a Mónica tras su actuación. Que ha demostrado que está dispuesto a todo por llevarse a la talent a su equipo.
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Mika lo ha intentado todo para convencer a la talent de que se uniese a su equipo, pero Mónica ya tenía claro con quién quería continuar su aventura en La Voz. Finalmente, ha elegido a Pablo López, que suma una nueva voz a su equipo.
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