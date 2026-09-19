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Borja reinventa ‘Oops!... I Did It Again’ y deja a Lola Índigo alucinada: “Eres un artista”

El talent sorprendió con su particular versión de Britney Spears, y consiguió que Lola Índigo pulsará el botón durante su Audición a ciegas de La Voz.

Borja, talent de La Voz

Borja reinventa ‘Oops!... I Did It Again’ y deja a Lola Índigo alucinada: “Eres un artista”

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Celia Gil
Celia Gil
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Borja llegó a las Audiciones a ciegas dispuesto a sorprender y lo hizo desde el primer momento con ‘Oops!... I Did It Again’. El talent llevó el conocido tema de Britney Spears a su terreno y consiguió convencer a Lola Índigo, que pulsó el botón para hacerse con una voz que no dejó indiferente a la coach.

Al terminar la actuación, Lola no podía creer que fuera la única que se hubiese girado por Borja: “Estoy completamente fascinada de que no os hayáis dado la vuelta, estoy flipando”, aseguró ante sus compañeros. La coach se mostró encantada con lo que acababa de descubrir sobre el escenario: “Me da una felicidad increíble ver a este pedazo de artista”.

Lola terminó de conquistar a Borja con una valoración llena de elogios: “Es que tú vuelas. De verdad, eres un artista”, señaló. ¡Ya estás en La Voz y en el equipo de Lola Índigo!

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