Manuela y Claudia: las dos primeras voces del equipo Melendi en La Voz

Melendi regresó a La Voz dispuesto a demostrar que su instinto seguía intacto y sus primeras Audiciones dejaron claro que iba a pelear por cada talent. Manuela se convirtió en una de sus primeras incorporaciones después de regresar al escenario tres años después de haber sido finalista del equipo de Aitana en La Voz Kids.

La talent se comió el escenario con ‘I’ll never love again’ y consiguió que Melendi y Lola Índigo pulsarán el botón. Sin embargo, el coach asturiano pulsó sin querer el botón del superbloqueo y se quedó con la talent.

Después llegó Claudia Goicoechea que se llevó tres giros de los coaches: el de Melendi, Mika y Lola. Tras escuchar los discursos de los tres, la talent se marchó al equipo de Melendi premiando que se girase a los pocos segundos de la actuación.

Equipo Melendi | Antena3.com

Equipo Melendi (2 talents): Claudia y Manuela.