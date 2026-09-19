Pablo López arrasa en las primeras Audiciones de La Voz con cuatro voces

Pablo López arrancó las Audiciones a ciegas dispuesto a luchar por cada voz y rápidamente comenzó a formar su equipo. Adriana Moreno fue una de sus primeras incorporaciones después de protagonizar una Audición inolvidable con ‘Garganta con arena’. La talent llegó al escenario gracias al ‘Llego y canto’, sin saber que iba a audicionar, y terminó consiguiendo un espectacular pleno antes de elegir al malagueño.

También apostó por Mónica, que emocionó acompañada de su guitarra con ‘Sargento de hierro’, de Morgan. Pablo, Mika y Melendi pulsaron el botón, aunque el malagueño bloqueó al asturiano para quitárselo de la batalla.

Leticia también eligió al coach después de interpretar ‘Ojalá’ mientras signaba la canción para dar visibilidad a la lengua de signos, consiguiendo los giros de Pablo y Mika.

La cuarta incorporación fue Lucía, quien ya participó en La Voz Kids en el equipo de David Bisbal en La Voz Kids 2023. La talent se arriesgó interpretando ‘Te espero aquí’, del propio Pablo López, y consiguió su giro en el último segundo.

Pablo López | Antena3.com

Equipo Pablo (4 talents): Adriana, Mónica, Leticia y Lucía.