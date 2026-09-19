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Melendi se gira con Claudia antes que nadie en La Voz: “El talento lo tienes de sobra”

La talent logró que Mika, Lola y Melendi pulsarán el botón durante su actuación de Adele en el escenario de La Voz.

Claudia, talent de La Voz

Melendi se gira con Claudia antes que nadie en La Voz: “El talento lo tienes de sobra”

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Celia Gil
Celia Gil
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Claudia Goicoechea se subió al escenario de las Audiciones a ciegas dispuesta a emocionar con ‘Make you feel my love’ de Adele. Melendi no tardó en pulsar el botón y, poco después, Lola Índigo y Mika siguieron sus pasos.

Pablo López fue el único que se quedó fuera de la batalla, algo que el asturiano celebró: “Está bien que no te hayas dado la vuelta, menos competencia”.

Con tres coaches dispuestos a luchar por ella, comenzaron los argumentos para convencer a Claudia: “Tenías la voz súper controlada”, aseguró Lola Índigo, que explicó que había esperado un poco más antes de girarse para poder apreciar mejor su actuación.

Melendi, por su parte, alardeó de haber sido el primero: “El talento lo tienes de sobra y yo, como soy un experto en detectar ese talento, me di la vuelta enseguida”.

Mika también lo intentó todo para sumar a Claudia a su equipo, pero la talent tuvo que tomar una decisión entre los tres coaches. Claudia eligió a Melendi... ¿será porque se giró primero? ¡Ya está dentro de La Voz!

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