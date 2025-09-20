Malú y Mika arrancan con fuerza: así han sido las primeras Audiciones a ciegas de La Voz

La espera terminó y La Voz 2025 abrió sus puertas una temporada más con una actuación sorprendente. Los coaches se subieron al escenario para interpretar ‘La niña de la linterna’ y ‘Love today’, dos versiones únicas que hicieron vibrar el plató como nunca.

Las primeras de Audiciones a ciegas dejaron una gala repleta de novedades con el Llego y canto y el botón del arrepentimiento. Dos nuevas mecánicas que sorprendieron al público y a los coaches.

Entre novedades, momentazos y actuaciones llenas de emoción, los coaches Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika inauguraron sus equipos con mucho nivel y grandes voces dispuestas a conquistar el concurso.

Mika se estrena con tres talents en su equipo

El nuevo coach debutó con fuerza en el formato y dejó claro que viene a por todas. Mika consiguió 3 voces para arrancar su equipo, apostando por talentos diferentes y frescos.

Tres de las voces más deseadas de la noche se fueron al equipo del coach: Nela, Sheila y Mirko, aunque para alguno necesitó la ayuda de los bloqueos y superbloqueos.

Su discurso cercano, su sentido del humor y su apuesta por la imperfección como motor de la emoción hicieron que los concursantes confiaran en él desde el principio. Un arranque prometedor para el coach internacional, que promete dar espectáculo.

Malú, dispuesta a todo por las mejores voces

Malú ha sufrido en sus propias carnes los bloqueos y superbloqueos de sus compañeros, pero eso no le ha impedido hacerse con tres grandes voces esta noche.

Dani, Perla y el flamenco de Linabel son los primeros artistas que llegan al equipo de Malú. Siempre apasionada, defendió con intensidad cada actuación y no dudó en usar todas sus armas, incluidos bloqueos, para llevarse a las voces que más le emocionaron. Su equipo arranca con diversidad y mucho sentimiento, reflejo de su estilo directo y lleno de garra.

Dos voces muy particulares para Pablo López

Pablo López ha sumado esta noche dos voces a su equipo muy importantes. El malagueño inició la temporada con dos artistas que encajan a la perfección en su sensibilidad musical: María y Elena, La Cangreja.

Pablo se mostró, como siempre, apasionado y sincero en sus valoraciones, buscando voces que conecten con la emoción más que con la perfección técnica.

Aunque arrancó con menos nombres que Malú y Mika, sus elecciones muestran que apuesta por perfiles con los que pueda crear un vínculo artístico a largo plazo.

Sebastián Yatra apuesta fuerte por lo que siente

El artista colombiano vivió su primera gala de La Voz en la edición de adultos con mucha ilusión. Logró incorporar dos voces a su equipo, dejando claro que quiere talentos capaces de transmitir verdad y frescura.

Yatra se llevó a Jonny y Oihan, dos talents muy queridos por sus compañeros por los que apostó sin miedo.

Cercano, divertido y con su toque espontáneo, Yatra supo conectar con los concursantes y perfilar un equipo que promete crecer mucho en las próximas galas.

¡Queda mucha batalla por delante!