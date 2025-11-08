Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: “Tenía muchos fantasmas”

Los Asaltos son uno de los momentos más especiales en todas la ediciones, para realizar una buena actuación los coaches arropan a todos los miembros de sus equipos durante los ensayos. Malú ha mostrado su lado más sentimental con Diva y su interpretación de fado, estilo musical del mismo origen que ella.

La coach no ha podido resistir las lágrimas al escuchar la canción original portuguesa interpretada por Diva, quien desconocía la canción y ha añadido que "fue en La Voz donde empecé a cantar el fado". Malú le ha dado las gracias a la talent por enaltecer la canción y haberle "llevado a un sitio muy bonito".

Durante el ensayo las lágrimas y los sentimientos se han hecho protagonistas en el escenario de La Voz, ambas cantantes han acabado y dedicándose palabras muy bonitas la una a la otra. "Me ha escogido la música" le ha confesado Diva a su coach, mientras se secaba las lágrimas, a lo que ha añadido la fuerza y confianza que le ha aportado su padre para impulsarse en el mundo musical.

