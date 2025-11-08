Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Asaltos

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: “Tenía muchos fantasmas”

La coach no ha podido contener las lágrimas con la canción de fado de Diva Barbosa.

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: "Tenía muchos fantasmas"

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Los Asaltos son uno de los momentos más especiales en todas la ediciones, para realizar una buena actuación los coaches arropan a todos los miembros de sus equipos durante los ensayos. Malú ha mostrado su lado más sentimental con Diva y su interpretación de fado, estilo musical del mismo origen que ella.

La coach no ha podido resistir las lágrimas al escuchar la canción original portuguesa interpretada por Diva, quien desconocía la canción y ha añadido que "fue en La Voz donde empecé a cantar el fado". Malú le ha dado las gracias a la talent por enaltecer la canción y haberle "llevado a un sitio muy bonito".

Durante el ensayo las lágrimas y los sentimientos se han hecho protagonistas en el escenario de La Voz, ambas cantantes han acabado y dedicándose palabras muy bonitas la una a la otra. "Me ha escogido la música" le ha confesado Diva a su coach, mientras se secaba las lágrimas, a lo que ha añadido la fuerza y confianza que le ha aportado su padre para impulsarse en el mundo musical.

¡Revive el momento de complicidad entre Malú y Diva entrando en el vídeo!

Yatra y Becerra

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: "Tenía muchos fantasmas"

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: “Tenía muchos fantasmas”

Receta de costillas con patatas y setas, de Arguiñano: "un guiso en un plis plas"

¿Poco tiempo para cocinar? Aquí tienes un guiso exprés de costillas, patatas y setas: la receta de Arguiñano que se prepara en minutos

Vivienda

Las medidas de Sergio Nasarre para acabar con la okupación: "Lo que ha hecho la ley de vivienda es protegerla"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
AVANCE | ESTA NOCHE, A LAS 22H

Jorge Fernández, ilusionado antes de empezar el programa: “Cada vez que piso este plató me siento diferente”

Carla Morrison y Mika en La Voz 2025
Avance

El próximo viernes, Pablo López y Mika se enfrentan a sus Asaltos de La Voz

Yatra y Becerra
Resumen de la gala

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Los equipos de Malú y Sebastián Yatra inauguraron esta nueva fase en la que eligieron al taalent que pasa directamente a los Directos de La Voz.

Chiara Oliver y Pablo López
Equipo Pablo López

Pablo López no puede resistirse a la voz de Antía y la roba del equipo de Yatra

El malagueño ha pulsado el botón para quedarse con la talent, una de las voces más dulces y luminosas de la noche.

Sebastián Yatra y María Becerra

Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

Andrés James, talent de La Voz 2025

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Noa, talent de La Voz 2025

Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

Publicidad