Así fue la actuación de Elena en La Voz: Malú explica por qué no pulso el botón

La séptima temporada de La Voz sigue dejando actuaciones únicas y sorprendentes. Esta vez fue el turno de Elena, más conocida como “La Cangreja”, que llegó desde Canarias con el objetivo de conquistar a los coaches y conseguir un puesto en el concurso.

Con guitarra en mano y derrochando personalidad, la talent se subió al escenario para interpretar una mezcla de ‘Hit the Road Jack’ y ‘Feeling Good’. Una actuación potente y muy original que no dejó indiferente a nadie.

Sin embargo, en esta ocasión ninguno de los coaches giró su silla. Malú explicó su decisión asegurando que lo que le había ocurrido es que “había exceso de información” en la actuación.

Lejos de desanimarse, Elena reveló que compone y canta sus propias canciones, dejando claro que tiene un estilo muy marcado y que la música es parte de su identidad. Aunque no consiguió entrar en esta edición de La Voz, su paso por el escenario mostró mucha autenticidad.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!