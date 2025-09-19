Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Así fue la actuación de Elena en La Voz: Malú explica por qué no pulso el botón

La talent se subió al escenario para interpretar una mezcla de ‘Hit the Road Jack’ y ‘Feeling Good’, pero no logró convencer a ninguno de los coaches.

Elena, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La séptima temporada de La Voz sigue dejando actuaciones únicas y sorprendentes. Esta vez fue el turno de Elena, más conocida como “La Cangreja”, que llegó desde Canarias con el objetivo de conquistar a los coaches y conseguir un puesto en el concurso.

Con guitarra en mano y derrochando personalidad, la talent se subió al escenario para interpretar una mezcla de ‘Hit the Road Jack’ y ‘Feeling Good’. Una actuación potente y muy original que no dejó indiferente a nadie.

Sin embargo, en esta ocasión ninguno de los coaches giró su silla. Malú explicó su decisión asegurando que lo que le había ocurrido es que “había exceso de información” en la actuación.

Lejos de desanimarse, Elena reveló que compone y canta sus propias canciones, dejando claro que tiene un estilo muy marcado y que la música es parte de su identidad. Aunque no consiguió entrar en esta edición de La Voz, su paso por el escenario mostró mucha autenticidad.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Pablo López, coach de La Voz 2025

Los coaches de La Voz 2025 prometen una edición “más sorprendente e impredecible que nunca”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo López en La Voz

El botón del arrepentimiento salva a esta talent tras emocionar con un tema propio

Elena, talent de La Voz 2025

Así fue la actuación de Elena en La Voz: Malú explica por qué no pulso el botón

Pablo López y María, talent de La Voz

Una fan de Pablo López cumple su sueño al cantar con su ídolo en La Voz: “Llevo siguiéndote ocho años”

María, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

La actuación de María desata la pelea entre Mika y Pablo López: “Ojalá te vinieras conmigo”

Sebastián Yatra y Jonny
Mejores momentos | Audiciones

Así reaccionan los coaches a la nueva mecánica de La Voz: “Quiero abrazar a tu hermano”

Jonny, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: este talent enamora con Coldplay

El primer protagonista de la nueva mecánica llego y canto ha sido Jonny, que con nervios y mucha ilusión se subió al escenario de La Voz para interpretar ‘Yellow’ de Coldplay. Su actuación conquistó a los cuatro coaches.

Oihan, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Este talent de La Voz Kids se olvida de la letra en mitad de la actuación y así reaccionan los coaches

El joven concursante, que ya participó en La Voz Kids 2022 con Aitana, volvió al escenario del talent show para sorprender con su interpretación de ‘Skyfall’ de Adele.

Nela, Pablo López y Mika

Magia en La Voz: Nela emociona con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano

Nela, talent de La Voz 2025

Esta talent consigue el primer pleno de la temporada de La Voz 2025: “Esto lo has provocado con tu voz”

Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López

Magia y energía en el arranque de La Voz: los coaches hacen vibrar al público con dos versiones únicas

Publicidad