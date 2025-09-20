Antena 3 LogoAntena3
Pablo López y Mika apuestan por la originalidad de este talent: “Has hecho un tema difícil”

Mirko se ha subido al escenario para interpretar ‘Blackbird’ de The Beatles en La Voz.

Mirko

Celia Gil
Publicado:

La noche de La Voz nos regaló la actuación de Mirko, un talent de 23 años con la música muy presente en su vida. Nacido en Buenos Aires y residente en Madrid, decidió presentarse al concurso con una carta de presentación diferente: interpretar el mítico ‘Blackbird’ de The Beatles.

Su actuación fue delicada y personal, aunque tuvo que esperar hasta el último momento para ver cómo Mika y Pablo López giraban sus sillas, impresionados por su propuesta artística.

Pablo no dudó en elogiarlo: “Me encantaría pasármelo bien contigo haciendo música”, señaló, destacando la originalidad del talent.

Por su parte, Mika jugó con la sinceridad y el entusiasmo para convencerlo: “Has hecho un tema muy difícil, la simplicidad es lo más difícil que podemos hacer, pero necesitas liberar tus armas mucho más”.

Finalmente, Mirko tomó su decisión y se fue directo al equipo de Mika, convencido por la energía del coach internacional. Una elección que promete momentos únicos y un gran camino por recorrer en el talent show.

