Pablo López y Mika apuestan por la originalidad de este talent: “Has hecho un tema difícil”

La noche de La Voz nos regaló la actuación de Mirko, un talent de 23 años con la música muy presente en su vida. Nacido en Buenos Aires y residente en Madrid, decidió presentarse al concurso con una carta de presentación diferente: interpretar el mítico ‘Blackbird’ de The Beatles.

Su actuación fue delicada y personal, aunque tuvo que esperar hasta el último momento para ver cómo Mika y Pablo López giraban sus sillas, impresionados por su propuesta artística.

Pablo no dudó en elogiarlo: “Me encantaría pasármelo bien contigo haciendo música”, señaló, destacando la originalidad del talent.

Por su parte, Mika jugó con la sinceridad y el entusiasmo para convencerlo: “Has hecho un tema muy difícil, la simplicidad es lo más difícil que podemos hacer, pero necesitas liberar tus armas mucho más”.

Finalmente, Mirko tomó su decisión y se fue directo al equipo de Mika, convencido por la energía del coach internacional. Una elección que promete momentos únicos y un gran camino por recorrer en el talent show.