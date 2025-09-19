El botón del arrepentimiento salva a esta talent tras emocionar con un tema propio

La nueva temporada de La Voz ya está dejando grandes momentos y uno de los más emocionantes lo protagonizó Elena. La joven se subió al escenario con su guitarra para interpretar una mezcla de ‘Hit the Road Jack’ y ‘Feeling Good’, pero ninguno de los coaches pulsó el botón para girar su silla.

Lejos de rendirse, Elena confesó que componía sus propias canciones y, animada por Pablo López, interpretó un tema propio titulado ‘No controlo’. Con una voz llena de verdad y emoción, explicó: “A veces la cago mucho y arrepentirse con una canción es lo más puro y verdadero que podemos darles a algunas personas”.

Su interpretación cambió por completo la situación. Esta vez sí que logró emocionar a los coaches, que se acercaron al escenario impresionados por su talento. Fue entonces cuando Pablo López desveló una de las grandes novedades de la temporada: el botón del arrepentimiento.

“Nos han dado una cosa nueva este año que no es para asesinarnos, nos han dado una nueva opción que se llama el arrepentimiento”, explicó el coach malagueño antes de pulsar el botón que incorporó de forma automática a Elena en su equipo.

La emoción fue máxima y Elena cumplió su sueño de entrar en La Voz tras uno de los momentazos más sorprendentes de las Audiciones a ciegas.