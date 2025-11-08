Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AVANCE | ESTA NOCHE, A LAS 22H

Jorge Fernández, ilusionado antes de empezar el programa: “Cada vez que piso este plató me siento diferente”

La ruleta de la suerte noche estrena su cuarto programa. ¿Cuánto dinero se llevarán los tres nuevos concursantes?

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

La edición especial de La ruleta de la suerte noche estrena su cuarto programa de la segunda temporada con tres nuevos concursantes. “Este plató tiene magia”, ha dicho Laura Moure al bajar las escaleras y ver el buen ambiente que hay.

Los que nunca fallan a la cita son todos los miembros de la banda. Los seis integrantes dejan un gran espectáculo todas las noches. “¡A tope!”, les ha animado Jorge Fernández durante la presentación.

La ruleta de la suerte noche ha repartido muchos premios en los programas anteriores, pero nadie ha conseguido llevarse todavía los 100.000 euros que hay en juego.

¿Será hoy el día del gran premio? No te lo pierdas esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: "Tenía muchos fantasmas"

Esta talent se rompe en los ensayos y emociona a Malú: “Tenía muchos fantasmas”

Receta de costillas con patatas y setas, de Arguiñano: "un guiso en un plis plas"

¿Poco tiempo para cocinar? Aquí tienes un guiso exprés de costillas, patatas y setas: la receta de Arguiñano que se prepara en minutos

Vivienda

Las medidas de Sergio Nasarre para acabar con la okupación: "Lo que ha hecho la ley de vivienda es protegerla"

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
AVANCE | ESTA NOCHE, A LAS 22H

Jorge Fernández, ilusionado antes de empezar el programa: “Cada vez que piso este plató me siento diferente”

Carla Morrison y Mika en La Voz 2025
Avance

El próximo viernes, Pablo López y Mika se enfrentan a sus Asaltos de La Voz

Yatra y Becerra
Resumen de la gala

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

Los equipos de Malú y Sebastián Yatra inauguraron esta nueva fase en la que eligieron al taalent que pasa directamente a los Directos de La Voz.

Chiara Oliver y Pablo López
Equipo Pablo López

Pablo López no puede resistirse a la voz de Antía y la roba del equipo de Yatra

El malagueño ha pulsado el botón para quedarse con la talent, una de las voces más dulces y luminosas de la noche.

Sebastián Yatra y María Becerra

Oihan consigue el pase directo en el equipo de Yatra: ¡así queda su equipo!

Andrés James, talent de La Voz 2025

Andrés James pone el ritmo y la energía con este tema de C. Tangana en La Voz

Noa, talent de La Voz 2025

Noa acaricia el alma con esta delicada versión de ‘Almost lover’ en La Voz

Publicidad