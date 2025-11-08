Jorge Fernández, ilusionado antes de empezar el programa: “Cada vez que piso este plató me siento diferente”

La edición especial de La ruleta de la suerte noche estrena su cuarto programa de la segunda temporada con tres nuevos concursantes. “Este plató tiene magia”, ha dicho Laura Moure al bajar las escaleras y ver el buen ambiente que hay.

Los que nunca fallan a la cita son todos los miembros de la banda. Los seis integrantes dejan un gran espectáculo todas las noches. “¡A tope!”, les ha animado Jorge Fernández durante la presentación.

La ruleta de la suerte noche ha repartido muchos premios en los programas anteriores, pero nadie ha conseguido llevarse todavía los 100.000 euros que hay en juego.

¿Será hoy el día del gran premio? No te lo pierdas esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.