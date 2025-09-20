“Es algo tan nuestro”: el flamenco de Linabel cautiva a Malú y Mika en La Voz

La noche de La Voz nos regaló uno de sus momentos más especiales con la llegada de Linabel, una artista apasionada por la música desde niña que decidió apostar por el flamenco en su Audición a ciegas. Sobre el escenario interpretó ‘Romance del amargo’ de Camarón de la Isla, acompañada de un violín, en una actuación cargada de sentimiento y fuerza.

La potencia de su voz flamenca no dejó indiferentes a los coaches. Malú y Mika fueron los primeros en pulsar el botón, quedándose cautivados con su arte. “Me he quedado con tantas ganas de escucharla, como de seguir”, reconoció la coach, mientras se mostró profundamente emocionada: “Es algo tan nuestro... nuestro dolor, nuestro quejido, nuestra forma de contarlo”.

Ambos lucharon con palabras llenas de admiración para convencer a Linabel. Mika no dudó en elogiarla: “Tú eres excelente, haces una cosa maestral”. Por su parte, Malú pidió con pasión que la talent formara parte de su equipo.

La decisión no fue fácil para la talent, que dudó entre ambos coaches. Fue entonces cuando Sebastián Yatra intervino con la pregunta clave: “¿Qué te dice tu corazón?”.

La respuesta de la artista fue clara: decidió unirse al equipo de Malú, protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la noche.