Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Momentos muy duros

Frustración, dolor y culpa: estos fueron los motivos que llevaron a David a intentar quitarse la vida

Los problemas han sobrepasado al hijo de Octavio en los últimos capítulos y ha intentado quitarse de en medio para acabar con su dolor.

David

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

David siempre ha sentido cierta frustración por la relación complicada que ha tenido con su padre. Él siempre ha sentido que había un muro levantado entre ellos y, en el fondo, sabía que uno de los motivos de ese distanciamiento era que él de niño había visto cómo Octavio arrastraba el cuerpo sin vida de Roberto Hurtado.

David se ha quitado un peso del encima al sacar a la luz la verdad sobre la muerte del padre de César, aunque él desconociese que había sido Mónica la que había disparado a Roberto. El joven no podía seguir viendo cómo su padre se salía con la suya y acusaba de mentiroso al mexicano.

Octavio le dejó claro a su hijo que lo que le había hecho no se lo iba a perdonar jamás, pero, cuando se enteró que Patricia y Julia le habían engañado con su falso embarazo fue mucho más duro con él.

Octavio humilló a David y lo despidió de la empresa por la que tanto se había desvivido. El empresario le dejó claro a su hijo que para él ya no existía y aunque David intentó hacerse el fuerte se vino completamente abajo.

Octavio vuelca toda su rabia con David y lo despide del Grupo Oramas: “Has perdido mi confianza, para mí ya no existes”

La mentira de Patricia y Julia

Descubrir que tanto Patricia como Julia habían jugado con él, también destrozó a David. Primero, porque le hacía muchísima ilusión ser padre y, segundo, porque se había enamorado perdidamente de Julia.

A pesar de que Patricia le aseguró que ahora sí que estaba esperando un hijo suyo, llegados a este punto, el hijo de Octavio ya no se creía nada. Lo que su mujer le ha hecho no tiene nombre ni perdón.

Por si esto fuera poco, pensar que Julia ha jugado con sus sentimientos le ha partido el corazón. La joven le ha jurado que ella también se ha enamorado de él, pero David cree que simplemente es una excusa para que no parezca tan grave lo que ha hecho.

Por suerte, parece que Amanda llegó a tiempo para salvarle la vida a su hermano y ahora mismo David se encuentra estable en el hospital. ¿Logrará recuperarse y salir adelante después de estos duros golpes que le ha dado la vida?

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

“Voy a ser madre”: Amanda confiesa a su hermano que está embarazada mientras él lucha por salvar su vida

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

David

Frustración, dolor y culpa: estos fueron los motivos que llevaron a David a intentar quitarse la vida

Julia

Capítulo 432 de Sueños de libertad; 7 de noviembre: Julia teme que Begoña quiera más a su nuevo hermanito que a ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés empieza a sospechar si Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Pelayo visita a Eladio en prisión para poner fin a su chantaje: “No vuelvas a acercarte a mi familia”

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!
Capítulo 432

Los recuerdos vuelven a atormentar a Andrés: ¡comienza a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión!

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica
Capítulo 432

Tasio, entre la espada y la pared, tiene que tomar una difícil decisión: se ve obligado a despedir a Chema de la fábrica

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”
Capítulo 432

Cloe sorprende a las chicas de la tienda con un nuevo método de venta: “Tenéis que verlo como una oportunidad”

La joven irrumpe en la tienda con nuevas medidas que no parecen gustar nada a Claudia, ni a Carmen ni a Gema.

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”
Una mujer justa

Así define Verónica Sánchez a Inés Lazariego en Las hijas de la criada: “Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”

La actriz da vida a una de las protagonistas de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos

Suna le recuerda a Ferit una dura verdad: no todos los amores son correspondidos

Seyran

Seyran salva la vida de Orhan y sacrifica su amor por Ferit en el próximo capítulo de Una nueva vida

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Bahar contra las cuerdas en Renacer

"¿Hay algo entre vosotros?", la próxima semana, Evren pone a Bahar contra las cuerdas en Renacer

Publicidad