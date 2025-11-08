Frustración, dolor y culpa: estos fueron los motivos que llevaron a David a intentar quitarse la vida

David siempre ha sentido cierta frustración por la relación complicada que ha tenido con su padre. Él siempre ha sentido que había un muro levantado entre ellos y, en el fondo, sabía que uno de los motivos de ese distanciamiento era que él de niño había visto cómo Octavio arrastraba el cuerpo sin vida de Roberto Hurtado.

David se ha quitado un peso del encima al sacar a la luz la verdad sobre la muerte del padre de César, aunque él desconociese que había sido Mónica la que había disparado a Roberto. El joven no podía seguir viendo cómo su padre se salía con la suya y acusaba de mentiroso al mexicano.

Octavio le dejó claro a su hijo que lo que le había hecho no se lo iba a perdonar jamás, pero, cuando se enteró que Patricia y Julia le habían engañado con su falso embarazo fue mucho más duro con él.

Octavio humilló a David y lo despidió de la empresa por la que tanto se había desvivido. El empresario le dejó claro a su hijo que para él ya no existía y aunque David intentó hacerse el fuerte se vino completamente abajo.

La mentira de Patricia y Julia

Descubrir que tanto Patricia como Julia habían jugado con él, también destrozó a David. Primero, porque le hacía muchísima ilusión ser padre y, segundo, porque se había enamorado perdidamente de Julia.

A pesar de que Patricia le aseguró que ahora sí que estaba esperando un hijo suyo, llegados a este punto, el hijo de Octavio ya no se creía nada. Lo que su mujer le ha hecho no tiene nombre ni perdón.

Por si esto fuera poco, pensar que Julia ha jugado con sus sentimientos le ha partido el corazón. La joven le ha jurado que ella también se ha enamorado de él, pero David cree que simplemente es una excusa para que no parezca tan grave lo que ha hecho.

Por suerte, parece que Amanda llegó a tiempo para salvarle la vida a su hermano y ahora mismo David se encuentra estable en el hospital. ¿Logrará recuperarse y salir adelante después de estos duros golpes que le ha dado la vida?