Antea Rodríguez interpreta a Cloe, un personaje que va a revolucionarlo todo en Sueños de libertad: "Al principio me van a odiar"

Cloe ha llegado pisando fuerte a la serie que triunfa en las tardes de Antena 3. Tras la adquisión de Perfumerías De la Reina por parte de Brossard, la joven llega como representante de la empresa francesa, para dar un cambio radical a la fábrica.

Nada más llegar, Cloe se encuentra con Marta y Pelayo que en ese momento no saben quién es en realidad esa mujer moderna que no parece de la zona.

Después poco a poco, Cloe irá desvelando su identidad y empezará a soprender con sus inesperadas decisiones: Cloe le comunica a Tasio que quiere destituirlo como director de la empresa y empieza a tener sus más y sus menos con los trabajadores de la fábrica que no ven con buenos ojos el desembarco de los franceses en Pefumerías De la Reina.

Brossard se irá haciendo con el control de la empresa lo que provocará un gran rechazo por parte de todos hacia Cloe.

"Cloe es una mujer libre y moderna"

Hemos hablado con Antea Rodríguez, la actriz que se mete en la piel de Cloe, para contarnos cómo es este personaje que viene dispuesto a revolucionarlo todo.

"Cloe es una mujer libre, moderna , de mundo y muy soñadora", nos confiesa la intérprete contándonos que es una mujer a la que gusta gustar y que hace sentir a todo el mundo cómodo o, al menos, es lo que cree ella.

La joven, de padre francesa y madre española, además, es muy meticulosa y tiene las ideas muy claras.

Antea Rodríguez cree que al público le va a gustar este aire fresco y moderno en el que se va a ver envuelta la colonia con la llegada de este personaje, aunque considera que al principio van a odiar un poco a Cloe por todas estas ideas y cambios que va a hacer en la empresa , pero que acabarán queriéndola.

En cuanto a su incorporación a Sueños de libertad, la actriz no puede estar más feliz por el recibimiento que ha tenido tanto por parte de sus compañeros como por parte de todo el equipo.

"El equipo de Sueños de libertad es una gran familia"

La intérprete ha confesado que aunque el ritmo de rodaje es frenético, ha sido muy placentero porque el equipo es maravilloso. "Es una suerte trabajar en estas condiciones".

Qué ganas de seguir viendo a Cloe en acción. Conoce a este nuevo personaje en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3. ¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!