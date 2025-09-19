La actuación de María desata la pelea entre Mika y Pablo López: “Ojalá te vinieras conmigo”

María fue la siguiente artista en pisar el escenario de La Voz, un momento muy especial para ella, ya que la música es su gran sueño. Con ilusión y nervios, interpretó la versión de Ariana Grande de ‘Somewhere Over the Rainbow’, llenando el plató de sensibilidad y emoción.

Mika fue el primero en girarse, seguido de Pablo López, que tampoco dudó en apostar por la joven. Malú, por su parte, le pidió disculpas por no haberse girado, reconociendo el talento de la concursante.

Las valoraciones de los coaches fueron tan emotivas como su actuación. “Doy las gracias al universo por esto”, confesó Pablo López al escucharla. Mika, por su parte, fue contundente: “Si no tienes un corazón puro, no puedes cantar esta canción”. Pablo insistió en su deseo de tenerla en su equipo: “Gracias por venir y ojalá te vinieras conmigo”.

Finalmente, María tomó su decisión y eligió a Pablo López como coach, viviendo así un momento único y emocionante en su paso por La Voz.