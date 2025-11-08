Antena 3 LogoAntena3
Un error, lágrimas y un valioso consejo de Malú: las emociones están al límite en la segunda noche de Asaltos de La Voz

Continúan los Asaltos con una nueva noche en la que los equipos de Pablo y Mika se juegan un hueco en los Directos.

Malú, coach de La Voz

Julián López
Publicado:

La segunda noche de Asaltos de La Voz promete grandes actuaciones con los equipos de Mika y Pablo López como protagonistas. Las emociones están al límite, y el más mínimo error puede ser crucial.

Aroa vivirá su momento más tenso sobre el escenario de La Voz cuando, en mitad de su actuación, la talent se bloquea. Pide perdón, pero el daño ya está hecho. La joven rompe a llorar, provocando la reacción de Malú, que le da un valioso consejo.

“Nos caemos todo el mundo, pero lo más difícil es saberse levantar”, anima a la talent de Pablo. ¿Podrá rehacerse tras este fallo? Descúbrelo en la segunda noche de Asaltos de La Voz, el próximo viernes a las 22.00 horas en Antena 3. ¡Todo puede suceder!

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

¡Robo sorpresa! Mika se lleva a Diva del equipo de Malú

