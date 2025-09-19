Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: este talent enamora con Coldplay

El primer protagonista de la nueva mecánica llego y canto ha sido Jonny, que con nervios y mucha ilusión se subió al escenario de La Voz para interpretar ‘Yellow’ de Coldplay. Su actuación conquistó a los cuatro coaches.

Jonny, talent de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Jonny fue el encargado de inaugurar una de las grandes novedades de La Voz 2025: el Llego y canto. Con los nervios a flor de piel y sin nada preparado, el joven aceptó el reto de subirse al escenario del programa sin previo aviso para enfrentarse a las Audiciones a ciegas.

La sorpresa y la emoción se reflejaban en su rostro. Jonny no podía creer que estaba sobre el escenario de La Voz, pero no dudó en agarrar su guitarra y lanzarse a interpretar el tema con el que se presentó al casting final: ‘Yellow’ de Coldplay.

Su actuación cautivó desde el primer momento. Pablo López fue el primero en pulsar el botón, impresionado por la voz del artista: “¡Qué bueno, por Dios!”. Poco después, Mika y Malú también se giraron para luchar por su voz, mientras que Sebastián Yatra esperó hasta el final de la canción para completar el pleno.

Impresionado, Pablo López no dudó en destacar su talento: “Es muy bueno”, aseguró el coach malagueño. Una actuación emocionante y valiente con la que Jonny se ha convertido en el primer protagonista del Llego y canto, dejando claro que esta novedad será una de las más sorprendentes de la temporada.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Pablo López

Pablo López se confiesa en un divertido Ping Pong y lanza un mensaje: “Me gustaría colaborar con Mika”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Jonny, talent de La Voz 2025

Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: este talent enamora con Coldplay

Oihan, talent de La Voz 2025

Este talent de La Voz Kids se olvida de la letra en mitad de la actuación y así reaccionan los coaches

Nela, Pablo López y Mika

Magia en La Voz: Nela emociona con ‘Someone Like You’ junto a Pablo López al piano

Nela, talent de La Voz 2025
Actuación | Audiciones

Esta talent consigue el primer pleno de la temporada de La Voz 2025: “Esto lo has provocado con tu voz”

Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López
Mejores momentos | Audiciones

Magia y energía en el arranque de La Voz: los coaches hacen vibrar al público con dos versiones únicas

Órdago de Rosa en El Rosco: deja a Manu descolocado con una jugada maestra
El Rosco | 19 de septiembre

Órdago de Rosa en El Rosco: deja a Manu descolocado con una jugada maestra

Cuando los dos concursantes estaban empatados a 21 aciertos, la coruñesa ha sacado un as, se ha plantado y ha dejado a su rival la presión de la remontada.

Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”
Mejores momentos | 19 de septiembre

Rocío Madrid convence a Roberto Leal pese a su inglés malagueño: “¡Qué genia!”

El presentador ha explicado, ante las suspicacias de Angy Fernández, por qué ha dado por buena la victoria a pesar de no haber dicho del todo bien el título de la canción.

El enfado y autocrítica de Rosa, frustrada como nunca en La Pista: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción?”

El enfado y autocrítica de Rosa, frustrada como nunca en La Pista: “¿Sabes las veces que he escuchado esta canción?”

“Me gustan todos”: El enredo de Angy Fernández que desata las risas en Pasapalabra

“Me gustan todos”: El enredo de Angy Fernández que desata las risas en Pasapalabra

miguel rios

Miguel Ríos recuerda a su madre: "Con una lágrima suya, no habría estado en este oficio"

Publicidad