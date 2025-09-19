Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: este talent enamora con Coldplay

Jonny fue el encargado de inaugurar una de las grandes novedades de La Voz 2025: el Llego y canto. Con los nervios a flor de piel y sin nada preparado, el joven aceptó el reto de subirse al escenario del programa sin previo aviso para enfrentarse a las Audiciones a ciegas.

La sorpresa y la emoción se reflejaban en su rostro. Jonny no podía creer que estaba sobre el escenario de La Voz, pero no dudó en agarrar su guitarra y lanzarse a interpretar el tema con el que se presentó al casting final: ‘Yellow’ de Coldplay.

Su actuación cautivó desde el primer momento. Pablo López fue el primero en pulsar el botón, impresionado por la voz del artista: “¡Qué bueno, por Dios!”. Poco después, Mika y Malú también se giraron para luchar por su voz, mientras que Sebastián Yatra esperó hasta el final de la canción para completar el pleno.

Impresionado, Pablo López no dudó en destacar su talento: “Es muy bueno”, aseguró el coach malagueño. Una actuación emocionante y valiente con la que Jonny se ha convertido en el primer protagonista del Llego y canto, dejando claro que esta novedad será una de las más sorprendentes de la temporada.

